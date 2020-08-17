Зеленский обсудил Белоруссию с силовиками и губернаторами

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководителями силовых структур и некоторых областей ситуацию в Белоруссии и возникающие из-за нее риски для Украины. Совещание было закрытым, сообщает пресс-служба президента.

Зеленский считает, что события в Белоруссии могут существенно повлиять на Украину.

Участники совещания детально проанилизировали внутриполитическую ситуацию в Белоруссии и внешние факторы, которые могут на нее повлиять, а также оценили вероятность всех возможных сценариев дальнейшего развития ситуации, "включая различные типы эскалации с учетом так называемых гибридных типов мировых конфликтов". Для любого сценария были оценены риски для Украины.

На следующий день после президентских выборов и начавшихся протестов и задержаний Зеленский призвал власти Белоруссии к диалогу с обществом для выхода из сложившегося кризиса.

14 августа стало известно, что Белоруссия вернула России 32 задержанных, которых в Минске назвали бойцами ЧВК "Вагнер" и на выдачу которых рассчитывала Украина. 15 августа Зеленский назвал это решение несправедливым и недружественным. Он также отверг какое-либо вмешательство Украины во внутренние процессы в Белоруссии.