МИД Польши допустил введение точечных санкций против Белоруссии

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - В ЕС на данном этапе могут ввести только точечные санкции против Белоруссии, сообщают в пятницу европейские СМИ со ссылкой на главу МИД Польши Яцека Чапутовича.

Он пояснил журналистам, что большинство глав МИД стран ЕС в пятницу высказались за санкции против людей, несущих ответственность за организацию президентских выборов в Белоруссии и за применение силы против демонстрантов.

При этом СМИ передают со ссылкой на дипломатические источники, что финальное решение по санкциям может быть принято через несколько недель. В ЕС пока официально не сообщили об итогах проходящего в пятницу совещания глав МИД стран-членов.

Однако, по данным журналиста радио "Свободная Европа" Рикарда Йозвяка, министры договорились о подготовке санкций в отношении белорусских чиновников.

"Совет ЕС по иностранным делам согласен дать зеленый свет санкциям против Белоруссии. Рабочие группы составят (санкционные) списки", - написал Йозвяк в пятницу в твиттере.

В настоящее время проходит внеочередной Совет ЕС по иностранным делам в форме видеоконференции, одним из главных вопросов которого является ситуация в Белоруссии.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. Согласно утвержденным итогам выборов, за действующего главу государства Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

С 9 августа в стране проходят массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. По официальной информации, один человек погиб, сотни пострадали. Задержаны около 7 тыс. человек. С четверга мирные протесты начались на белорусских промпредприятиях.

Действия руководства страны и силовых структур вызвали резкую критику со стороны официальных лиц в ЕС и США, которые не исключают введения санкций в отношении республики.