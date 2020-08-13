США рассмотрят возможность введения санкций в отношении Белоруссии

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Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США не исключают введения санкций в отношении Белоруссии, но решение еще не принято.

"Я уверен, что мы рассмотрим все эти вещи, и важно определить критерии. Что, по нашему мнению, мы можем сделать не только в одностороннем порядке как США, но и в многостороннем формате, чтобы добиться хороших результатов для белорусского народа - будут ли это санкции или решения о поставках продукции? Это все вещи, которые еще предстоит определить", - заявил Помпео в интервью радио Free Europe, распространенном Госдепом.

По его мнению, пока еще рано принимать решения, необходимо посмотреть, как все уладится в Белоруссии в ближайшее время.

Он в очередной раз признал, что выборы в Белоруссии не были свободными и справедливыми.

Кроме того, США осуждают насилие в отношении мирных протестующих в стране.

"Мы еще не определились, каков будет соответствующий ответ, но я могу вам сказать, что мы будем работать с нашими европейскими друзьями, нашими свободолюбивыми друзьями, которые в равной степени обеспокоены тем, что произошло. Мы хотим хороших результатов для белорусского народа и будем действовать в соответствии с этим", - добавил госсекретарь США.

Как ранее сообщалось, протестные акции в Минске в ночь с 12 на 13 августа завершились без жесткого противостояния, которое наблюдалось последние три ночи после президентских выборов. Причиной стычек стало несогласие протестующих с обнародованными итогами выборов главы государства. На них, по предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а его основной соперник Светлана Тихановская – 10,9%.

В результате жестокого разгона демонстрантов за три ночи задержаны более 6 тысяч человек, в больницах находится более 250 пострадавших, один человек погиб.