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Лукашенко заявил о планах обсудить ситуацию в стране с Путиным

Лукашенко заявил о планах обсудить ситуацию в стране с Путиным
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Фото: Reuters

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет связаться со своим коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить сложившуюся в республике ситуацию, так как видит в ней угрозу не только Белоруссии, но и России.

"Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси. Надо связаться с Путиным, президентом России, чтобы я мог с ним переговорить сейчас", - заявил Лукашенко в субботу. Его цитирует госагентство БелТА.

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