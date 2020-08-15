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Президент Белоруссии заявил о внешнем вмешательстве в события в стране

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания в Минске в субботу заявил, что начали проявляться признаки внешнего вмешательства в события в стране.

"Мы видим, что происходит. Нас убаюкивать не надо мирными акциями и демонстрациями. Мы видим, что в глубине происходит. Мы очень хорошо это видим", - сказал Лукашенко в субботу. Его цитирует госагентство БелТА.

"И потом, мы же методички читали цветных революций. Более того, к методичкам цветных революций - это особенность, об этом мы будем говорить сегодня в Минобороны в Центре стратегического управления - уже появились элементы внешнего вмешательства", - продолжил он.

Президент Белоруссии заявил, что люди, которые "бродят по улицам", не понимают, что происходит. "Это понимают те, кто координирует и направляет. И вы видите - иногда работают профессионально: постановочные кадры, фейки", - заметил Лукашенко.

"У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли - заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной, где я живу в деревне. Нет, вот эти начинают фейки. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел. И это все крутится. Для чего? Чтобы у народа создать вот это подленькое настроение. Не получится. Мы этого допустить не должны", - заявил Лукашенко.

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