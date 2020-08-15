Президент Белоруссии поручил перебросить десантников в Гродно

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии поручил перебросить бригаду десантников из Витебска в Гродно.

"То, что происходит на этих территориях (на Западе - ИФ) спокойно наблюдать за этим мы не можем. Наших военных также беспокоит эта проблема. Поэтому я попрошу дополнительно, поскольку напряженная ситуация на западной границе воздушно-десантную бригаду из Витебска перебросить в Гродно", - заявил Лукашенко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.