В МВД Белоруссии пообещали разобраться со случаями насилия со стороны силовиков

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - По всем случаям насилия и превышения полномочий со стороны милиции министерство внутренних дел проведет проверки после стабилизации ситуации в стране, заявил глава ведомства Юрий Караев в воскресенье.

"Это очень плохо, я против этого. Так быть не должно. По всем случаям мы будем разбираться. Не сейчас, а когда все утихнет", - сказал Караев на митинге на площади Независимости в Минске. Его цитирует госагентство БелТА.

Он также заявил, что ядро митингующих в цепочках протеста финансируется из-за рубежа. "Парням платят 30 рублей (около $12,2), девушкам - 60", - добавил Караев.

"Их используют втемную, управляют их сознанием и подсознанием", - считает глава МВД.

Акции протеста в Белоруссии начались после завершения голосования на президентских выборах 9 августа, на которых Александр Лукашенко, по официальным данным, победил с огромным отрывом. Силовики разгоняли первые акции с применением спецсредств. Известно об одном погибшем - это 34-летний Александр Тарайковский. Кроме того, в Гомеле после задержания умер 25-летний Александр Вихор. За несколько дней протестов были задержаны около 7 тыс. человек.

С четверга на белорусских предприятиях начались мирные протесты. президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рабочих, которые выходят на акции, следует увольнять.