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Авиакомпания SWISS возобновила регулярный рейс Цюрих - Москва

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания SWISS (входит в группу Lufthansa) совершила первый после возобновления авиасообщения между Россией и Швейцарией регулярный рейс из Цюриха в Москву и обратно.

Рейс компании LX1327 вылетел ранее в субботу из "Домодедово" в Цюрих, сообщил московский аэропорт в своем Телеграм-канале.

По данным сайта SWISS, полеты по маршруту Цюрих - Москва будут выполняться раз в неделю, по субботам.

Правительственный штаб по борьбе с коронавирусом разрешил возобновить пассажирские регулярные рейсы между РФ и Швейцарией с 15 августа. "Аэрофлот" после этого объявил о перезапуске рейсов по маршруту Москва - Женева. Полеты будут выполняться из "Шереметьево" раз в неделю.

Как сообщалось, с 1 августа перевозчикам разрешили летать из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон, Анкару, Стамбул и Занзибар (Танзания), с 15 августа - в турецкие курортные города Анталью, Бодрум и Даламан.

Швейцария

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