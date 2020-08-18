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В АТОР объяснили отсутствие спроса на туры в Швейцарию

В АТОР объяснили отсутствие спроса на туры в Швейцарию
Фото: Reuters

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Несмотря на то, что с 15 августа возобновилось авиасообщение со Швейцарией, россияне не могут туда полететь ради туризма, продажи туров в эту страну не растут, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Там объяснили, что свободно въехать в Швейцарию могут только те, у кого есть вид на жительство в этой стране или кто едет туда на длительную учебу или для лечения. Остальным россиянам придется получить специальное разрешение на въезд от посольства Швейцарии, даже если у них есть шенгенская виза. Такое разрешение дипломаты дают тем, у кого есть приглашение от медицинской клиники или от вуза - на обучение, добавили в АТОР.

Туристические визы Швейцария также не выдает с 19 марта. Визовый отдел ее посольства и офис визового центра TLS Russia закрыты.

"Новых запросов на туры в Швейцарию не поступало. Не спешат россияне планировать и зимние поездки, хотя некоторые новогодние брони уже есть. Но ввиду неопределенности с открытием направления туроператоры обсуждают возможность их отмены", - сообщили в ассоциации.

Швейцарские отели готовы пойти навстречу российским туроператорам, они смягчают штрафные санкции и предусматривают возвраты в случае, если границы не откроются. При этом многие из них предлагают скидки до 30% за раннее бронирование и дарят ночи "в подарок".

В АТОР считают, что спрос на Швейцарию может восстановиться в течение одного-двух месяцев, но это случится, только если Швейцария начнет пускать все категории туристов.

С 15 августа авиакомпании Swiss и "Аэрофлот" раз в неделю летают между Москвой и Цюрихом и между Москвой и Женевой.

АТОР Швейцария Swiss "Аэрофлот" коронавирус

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