Трамп намерен и дальше ограничивать деятельность китайских компаний

Фото: Reuters

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что он может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba.

"Ну, мы смотрим на другие вещи, да", - сказал он на пресс-конференции в ответ на вопрос о том, намерен ли он вводить ограничения на деятельность Alibaba.

Накануне Трамп выпустил новый указ, ограничивающий действия на территории США китайского приложения TikTok.

Указ направлен на то, чтобы после проверки Комитетом по иностранным инвестициям (CFIUS) задним числом признать недействительной покупку ByteDance приложения Musical.ly, которое в конечном итоге и стало TikTok.

"Комитет начал свое расследование сделки в ноябре прошлого года, и министр финансов США Стив Мнучин указал в своем заявлении в пятницу, что агентство завершило "исчерпывающий обзор" и "единогласно рекомендовало" Трампу разорвать сделку. Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на устранение угрозы, исходящей от приложения TikTok для национальной безопасности ", - сообщает Белый дом.

Указ предписывает ByteDance и ее дочерним компаниям отказаться от всех активов и избавиться от личных данных пользователей, собранных с помощью TikTok или Мusical.ly в США.

На минувшей неделе Трамп подписал указ, согласно которому в течение 90 дней должны быть запрещены любые сделки любого лица или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией Соединенных Штатов, с компанией ByteDance Ltd (владелец TikTok - ИФ).

"Распространение в Соединенных Штатах мобильных приложений, разработанных и принадлежащих компаниям Китайской Народной Республики (КНР), продолжает угрожать национальной безопасности, внешней политике и экономике Соединенных Штатов. В настоящее время необходимо принять меры для устранения угрозы, исходящей, в частности, от одного мобильного приложения TikTok", - говорится в указе президента.

На этой неделе заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что американские политики прибегают ко лжи для дискредитации Китая.

"Некоторые американские политики отличаются тем, что откровенно лгут или же не обращают внимания на законы. Особенно часто они лгут, чтобы дискредитировать Китай. Если эту ложь собрать в книгу, она могла бы стать учебным пособием на эту тему", - сказал дипломат в интервью китайскому изданию "Обозреватель" ("Гуаньчачжэ").

В качестве примера Лэ Юйчэн привел подход американской администрации к TikTok, которое президент США Дональд Трамп "без предъявления каких-либо доказательств вины" обещал закрыть, если оно не будет продано американской компании. Предлогом стали обвинения TikTok в том, что оно собирает информацию об американцах в интересах Пекина, что наносит вред нацбезопасности США.

"А где же "искусство торговли"? Очевидно, что это - логика разбойника, который открыл огонь, чтобы совершить ограбление! TikTok не имеет ничего общего с национальной безопасностью", - сказал китайский замминистра.