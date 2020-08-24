Пользователи WeChat через суд обжалуют указ Трампа о запрете сервиса

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Группа пользователей приложения WeChat от Tencent Holdings Ltd. подала судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа, рассчитывая заблокировать его указ, фактически запрещающий WeChat в Штатах.

В иске, поданном в окружной суд Сан-Франциско, утверждается, что указ Трампа противоречит Конституции США. Он был подан от лица некоммерческой организации WeChat Users Alliance, зарегистрированной в США, а также ряда предприятий малого бизнеса и частных лиц, пишет The Wall Street Journal.

Истцы не связаны ни с WeChat, ни с Tencent, утверждают их представители. По их словам, альянс был сформирован из числа людей, использующих WeChat для бизнеса и в частной жизни.

WeChat, количество пользователей которого по всему миру превышает 1,2 млрд человек, объединяет в себе социальную сеть, мессенджер, платформу для мобильных платежей, а также маркетинговую платформу и другие функции. Приложение активно используется в Китае, в том числе работающими в стране американскими компаниями, а также представителями китайской диаспоры в США.

В начале августа Трамп подписал указ, который, по его словам, направлен на устранение угрозы, исходящей от WeChat. Он запретил по истечении 45 дней после даты публикации указа любые сделки с его владельцем - Tencent, любым лицом или в отношении любого имущества, находящегося под юрисдикцией США. После вступления указа в силу американцы не смогут скачивать приложение WeChat в магазинах приложений Apple и Google.

Адвокат, представляющий группу пользователей WeChat, Майкл Бьен, отмечает, что запрет на использование сервиса будет не только ущемлением свободы слова, но и нарушением прав американцев китайского происхождения.

Американские компании, доходы которых зависят в том числе от работы в Китае, выступили против планов Трампа запретить взаимодействие с WeChat, поскольку это может ухудшить их конкурентные позиции в Китае. В ходе телефонной конференции с чиновниками Белого дома более десятка крупных транснациональных компаний США высказали свои опасения. В числе эти компаний Apple, Ford Motor, Walmart и Walt Disney.

Министерству торговли США было поручено разобраться с деталями запрета, и, по данным агентства Bloomberg, в своем финальном варианте он будет не столь жестким, как казалось изначально.

Источники агентства сообщили в понедельник, что представители администрации Трампа стремятся заверить компании, в том числе Apple, что они по-прежнему смогут работать с WeChat в Китае. Чиновники поняли, что запрет популярного приложения может привести к негативным последствиям для технологических компаний США, сферы розничной торговли, игрового, телекоммуникационного и других секторов, утверждают источники.

Акции Tencent на этих новостях взлетели в цене на 5,8% по итогам торгов в Гонконге в понедельник.