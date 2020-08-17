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Застрявший у Маврикия танкер раскололся

Застрявший у Маврикия танкер раскололся
Фото: Reuters

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Танкер Wakashio, в конце июля севший на мель у берегов Маврикия, раскололся на две части, сообщила японская Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. со ссылкой на данные владельца судна Nagashiki Shipping Co. Ltd.

Власти допрашивают членов экипажа, чтобы установить причину аварии.

Wakashio сел на мель 25 июля. По информации Mitsui O.S.K. Lines, в океан попало примерно 1000 из 3000 тон топлива. Остальное горючее из танкера откачали на другие танкеры.

Из-за аварии на Маврикии объявили режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Правинд Джагнот пообещал добиваться компенсации ущерба от Nagashiki Shipping.

Экологическая катастрофа у берегов Маврикия

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Утечка горючего произошла с японского сухогруза MV Wakashio, который шел под панамским флагом. На борту судна было около 4 тысяч тонн топлива.В воду попали тонны нефтиОгромное пятно наблюдают жители и гости островного государства, основной статьей доходов которого является туризмСудно село на риф Пуэнт д’Эни, который славится пляжами, красочными рифами и заповедниками редких видов животныхТысячи волонтеров помогают в ликвидации последствий разливаЭкологи предупреждают, что погибнуть могут тысячи животных, а удар по туризму может привести к катастрофическим последствиям для экономики островаВласти Маврикия опасаются, что аварийное судно может в любой момент развалиться, что приведет к еще большему разливу топливаВласти Маврикия признали, что не имеют опыта, как поступать в подобных ситуациях, и обратились за помощью к ФранцииВо вторник на островное государство прибыла команда экспертов ООН для оказания помощи Франция отправила в качестве помощи около 20 тонн технического оборудования, в том числе боновые заграждения и насосное оборудованиеУникальная природа и коралловые рифы оказались под угрозойВласти Маврикия объявили режим чрезвычайной экологической ситуации
Утечка горючего произошла с японского сухогруза MV Wakashio, который шел под панамским флагом. На борту судна было около 4 тысяч тонн топлива.
Маврикий Япония Wakashio Wakashio

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