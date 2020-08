Застрявший у Маврикия танкер раскололся

Фото: Reuters

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Танкер Wakashio, в конце июля севший на мель у берегов Маврикия, раскололся на две части, сообщила японская Mitsui O.S.K. Lines, Ltd. со ссылкой на данные владельца судна Nagashiki Shipping Co. Ltd.

Власти допрашивают членов экипажа, чтобы установить причину аварии.

Wakashio сел на мель 25 июля. По информации Mitsui O.S.K. Lines, в океан попало примерно 1000 из 3000 тон топлива. Остальное горючее из танкера откачали на другие танкеры.

Из-за аварии на Маврикии объявили режим чрезвычайной ситуации. Премьер-министр Правинд Джагнот пообещал добиваться компенсации ущерба от Nagashiki Shipping.