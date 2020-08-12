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Маврикий будет добиваться компенсации после разлива нефти

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Власти Маврикия намерены добиваться компенсации от владельцев японского судна, из-за которого произошел крупный разлив нефти, сообщает агентство Associated Press.

По слова премьера Маврикия Правинда Джагнота, компания-судовладелец Nagashiki Shipping должна будет выплатить компенсацию за нанесенный окружающей среде ущерб.

В океан с аварийного судна MV Wakashio вылилось около 1 тыс. тонн нефти, которая разлилась вдоль береговой линии островного государства, в том числе в заповедных зонах.

Специалисты с помощью насосов выкачивали около 2,5 тонн топлива с борта судна, чтобы избежать дальнейшей его утечки. Власти Маврикия опасаются, что аварийное судно может в любой момент развалиться, что приведет к еще большему разливу топлива.

Франция ранее отправила в качестве помощи около 20 тонн технического оборудования, в том числе боновые заграждения и насосы.

Японское судно MV Wakashio село на мель близ побережья Маврикия 25 июля, утечка нефти началась на прошлой неделе. Судно село на риф Пуэнт д'Эни, который славится пляжами, красочными рифами, заповедниками редких видов животных.

Ряд СМИ опубликовал сделанные с воздуха фотоснимки, на которых видны огромные загрязненные участки океана. Тысячи волонтеров помогают в ликвидации последствий разлива.

Экологическая катастрофа у берегов Маврикия

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Утечка горючего произошла с японского сухогруза MV Wakashio, который шел под панамским флагом. На борту судна было около 4 тысяч тонн топлива.В воду попали тонны нефтиОгромное пятно наблюдают жители и гости островного государства, основной статьей доходов которого является туризмСудно село на риф Пуэнт д’Эни, который славится пляжами, красочными рифами и заповедниками редких видов животныхТысячи волонтеров помогают в ликвидации последствий разливаЭкологи предупреждают, что погибнуть могут тысячи животных, а удар по туризму может привести к катастрофическим последствиям для экономики островаВласти Маврикия опасаются, что аварийное судно может в любой момент развалиться, что приведет к еще большему разливу топливаВласти Маврикия признали, что не имеют опыта, как поступать в подобных ситуациях, и обратились за помощью к ФранцииВо вторник на островное государство прибыла команда экспертов ООН для оказания помощи Франция отправила в качестве помощи около 20 тонн технического оборудования, в том числе боновые заграждения и насосное оборудованиеУникальная природа и коралловые рифы оказались под угрозойВласти Маврикия объявили режим чрезвычайной экологической ситуации
Утечка горючего произошла с японского сухогруза MV Wakashio, который шел под панамским флагом. На борту судна было около 4 тысяч тонн топлива.
Маврикий

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