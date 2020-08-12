Маврикий будет добиваться компенсации после разлива нефти

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Власти Маврикия намерены добиваться компенсации от владельцев японского судна, из-за которого произошел крупный разлив нефти, сообщает агентство Associated Press.

По слова премьера Маврикия Правинда Джагнота, компания-судовладелец Nagashiki Shipping должна будет выплатить компенсацию за нанесенный окружающей среде ущерб.

В океан с аварийного судна MV Wakashio вылилось около 1 тыс. тонн нефти, которая разлилась вдоль береговой линии островного государства, в том числе в заповедных зонах.

Специалисты с помощью насосов выкачивали около 2,5 тонн топлива с борта судна, чтобы избежать дальнейшей его утечки. Власти Маврикия опасаются, что аварийное судно может в любой момент развалиться, что приведет к еще большему разливу топлива.

Франция ранее отправила в качестве помощи около 20 тонн технического оборудования, в том числе боновые заграждения и насосы.

Японское судно MV Wakashio село на мель близ побережья Маврикия 25 июля, утечка нефти началась на прошлой неделе. Судно село на риф Пуэнт д'Эни, который славится пляжами, красочными рифами, заповедниками редких видов животных.

Ряд СМИ опубликовал сделанные с воздуха фотоснимки, на которых видны огромные загрязненные участки океана. Тысячи волонтеров помогают в ликвидации последствий разлива.