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Евросовет проведет в среду внеочередное совещание по Белоруссии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Внеочередной Европейский совет по ситуации в Белоруссии пройдет в среду, 19 августа, объявил его председатель Шарль Мишель.

"Я созову совещание членов Европейского совета в эту среду, в 12:00, чтобы обсудить ситуацию в Белоруссии", - сообщил Мишель в твиттере в понедельник.

"Народ Белоруссии имеет право определять свое будущее и свободно избирать своего лидера. Насилие против протестующих недопустимо", - подчеркнул глава Евросовета.

Пресс-секретарь председателя Европейского совета Баренд Лейтц уточнил в твиттере, что совещание пройдет в форме видеоконференции.

В пятницу, 14 августа, состоялось внеочередное заседание Совета ЕС по иностранным делам, на котором, в том числе, обсуждалась и ситуация с президентскими выборами в Белоруссии. По его итогам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о несогласии Евросоюза с итогами президентских выборов в этой стране и о подготовке санкций в отношении тех, кто нарушал демократические принципы.

Шарль Мишель Европейский совет ЕС Белоруссия

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