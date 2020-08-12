Совет ЕС проведет внеочередное совещание по ситуации в Белоруссии

Беспорядки в Минске Фото: Reuters

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель объявил, что соберет в пятницу, 14 августа, во второй половине дня совещание Совета ЕС на уровне глав МИД для обсуждения, в том числе, президентских выборов в Белоруссии.

"В пятницу во второй половине дня я созову внеочередное заседание Совета по иностранным делам. Мы обсудим актуальные вопросы и рассмотрим ситуацию в восточном Средиземноморье, выборы президента Белоруссии, а также развитие событий в Ливане", - сообщается в твиттере высокого представителя ЕС по иностранным делам.

Официальный представитель Борреля Петер Стано также в твиттере уточнил, что совещание пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее о проведении такого виртуального Совета ЕС по иностранным делам объявил МИД Польши, отметивший, что это совещание запросила Варшава.

Накануне, 11 августа, Боррель заявил, что ЕС может применить меры против тех, кто фальсифицировал результаты голосования в Белоруссии и применял насилие против протестующих. В тот же день Петер Стано объявил, что у властей ЕС есть основания сомневаться в объявленных результатах президентских выборов в республике, поскольку международным наблюдателям не дали возможности следить за голосованием.