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Минздрав Белоруссии заявил о двоих погибших на акциях протеста

Минздрав Белоруссии заявил о двоих погибших на акциях протеста
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник заявил, что во время акций протеста в республике погибли два человека, пострадали более 150.

Он уточнил, что одна из жертв - погибший в Минске. Информации о второй жертве он не привел. Министра цитирует портал tut.by.

В больницах находятся 158 человек. У всех состояние стабильное, некритичное, сообщил Караник, когда вышел на акцию протеста, которую медработники устроили в понедельник у здания Минздрава.

По сообщению tut.by, около белорусского Минздрава собралось около 100 медиков, они требуют обеспечить доступ врачей на территории ЦИП и ИВС для осмотра пациентов и решения вопроса о госпитализации.

После того, как министр вышел к собравшимся, они стали скандировать "Позор!", "В отставку!". Караник отметил, что требование неактуально, так как сейчас все правительство в отставке.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, действующий президент Александр Лукашенко победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали. По информации СМИ о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.

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