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Трамп назвал ситуацию в Белоруссии ужасной

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал ужасной ситуацию в Белоруссии в связи с недавними президентскими выборами и последовавшими репрессиями в отношении протестующих.

Он заявил, что американская администрация будет тщательно наблюдать за положением дел в этой стране.

"Мы будем очень внимательно следить за (происходящим - ИФ)", - приводят слова президента западные СМИ.

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Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не считает выборы в Белоруссии ни свободными, ни честными. Кроме того, Помпео призвал Минск активнее работать с гражданским обществом для поиска выхода из кризисной ситуации.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента. На них победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один – после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промышленных предприятиях.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Протесты в Минске

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США Дональд Трамп Белоруссия

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