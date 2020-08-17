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В Белоруссии уволен поддержавший протестующих директор Купаловского театра

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Павел Латушко покинул пост генерального директора Национального академического театра имени Янки Купалы. Его уволили по решению премьер-министра и министерства культуры Белоруссии.

"Мы подтверждаем эту информацию. Латушко уволен по статье 259 трудового кодекса Республики Беларусь по решению премьер-министра", - прокомментировали корреспонденту "Интерфакса" новость в театре.

Вечером в понедельник Латушко заявил журналистам: "Я уверен, что не нарушал законодательство, а высказал свою гражданскую позицию". Он отметил, что наниматель, министерство культуры Белоруссии, имеет право на принятие решения об увольнении руководителей театров.

"Есть моменты в жизни, когда необходимо принимать решение. И я был не готов переходить черту морали. Я не могу согласиться с тем, что в 21 веке человека можно избивать только за то, что он высказывает свое мнение", - сказал Латушко.

В ответ на возможные обвинения в том, что он выразил свою позицию поздно, Латушко отметил: "Да, жаль. Но лучше поздно, чем никогда".

Ранее коллектив театра выступил с резкой критикой такого решения и готовностью защищать своего генерального директора. Тем не менее, вечером 17 августа решение об увольнении Латушко было объявлено уже официально. Труппа Купаловского театра выразила готовность уволиться вместе с гендиректором.

Как только информация об увольнении Латушко появилась в СМИ, участники акций протестов на улицах Минска направились в сторону Купаловского театра, чтобы поддержать артистов и их руководителя.

Латушко стал одним из первых руководителей, открыто высказавшихся против насилия в ходе акций протеста в Минске и в отношении задержанных граждан, не согласными с результатами выборов.

Ранее Латушко работал министром культуры Белоруссии, был послом этой страны во Франции.

Павел Латушко Белоруссия

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