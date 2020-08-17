Директор белорусского телеканала уволен за видео с избиением на митингах

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Руководитель Жодинского телеканала Эльшад Акберов отстранен от занимаемой должности после трансляции по телеканалу видео с насильственными разгонами акций протеста.

"Акберов отстранен от должности директора по причине трансляции видео с насильственными разгонами пикетов и мнения иностранных политологов о ситуации в Беларуси", - говорится в протоколе общего собрания участников ООО "Телевизионный Жодинский телеканал".

В протоколе указано, что на собрании присутствовали два человека, в руках которых находится уставной фонд ООО. Единогласным решением они постановили отстранить Акберова от работы, а также прекратить вещание телеканала и всех социальных сетей от имени ООО "Телевизионный Жодинский телеканал".

Глава Жодинского райисполкома Дмитрий Заблоцкий после угрозы забастовки на БелАЗе в четверг встречался с коллективом предприятия и горожанами. Однако результаты встречи собравшихся не удовлетворили и протесты в городе продолжились. Одним из требований протестующих было вывести из города ОМОН и других "людей в форме", которые, как рассказывал гражданам мэр, призваны исключительно охранять СИЗО, находящееся при тюрьме в городе Жодино.