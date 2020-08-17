Таяние ледников Гренландии достигло точки невозврата

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Уменьшение ледникового покрова Гренландии в условиях глобального потепления приобрело необратимый характер. Об этом сообщают в понедельник западные СМИ со ссылкой на исследование ученых Университета штата Огайо (США).

"Ледники Гренландии миновали критическую точку, когда снегопады, которые восполняют потери в ледяном покрове, не смогут заменить тот лед, который сползает с ледников в океан", - приводят СМИ выдержки из доклада.

"Ледяной покров Гренландии в XXI веке теряет свою массу все ускоряющимися темпами, что делает Гренландию основной причиной подъема уровня морей", - заключают исследователи.

Согласно выводам ученых, анализировавших данные за 40 лет, в 1980-х и 1990-х годах Гренландия теряла в год примерно 450 млрд тонн льда, что, однако, компенсировали снегопады. Однако в XXI веке таяние льдов ускорилось: Гренландия теперь теряет ежегодно 500 млрд тонн льда, и снегопады не могут исправить это положение.

Но в то же время, указывают СМИ, не все эксперты согласны с тем, что в отношении ледяного покрова Гренландии речь идет о точке невозврата.

Ранее, напоминают СМИ, в Университете Линкольна (Великобритания) пришли к выводам, что лишь одно таяние льдов Гренландии повысит уровень Мирового океана на 10 - 12 см к 2100 году.