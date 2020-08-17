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Лукашенко сообщил о звонке от Меркель

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что ему в воскресенье звонила канцлер ФРГ Ангела Меркель, чтобы "поговорить".

"Уже вчера звонит Меркель: "Я хочу поговорить". Эти – Науседа (президент Литвы - ИФ), там и прочие...мы хотим поговорить....Не надо меня наклонять ни с Запада, ни с Востока", - заявил Лукашенко в ходе диалога с работниками Минского завода колесных тягачей (МЗКТ).

Видеофрагмент разговора показал в вечернем эфире телеканал Беларусь-1.

Между тем, пресс-служба литовского президента в понедельник сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявила, что во вторник собирается обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Белоруссии.

"Канцлер информировала, что во вторник у нее состоится разговор с президентом Владимиром Путиным и что Берлин в настоящее время по дипломатическим каналам пытается связаться с Лукашенко для поиска выхода из сложившейся (в Белоруссии - ИФ) ситуации", - говорится в сообщении.

Белоруссия Александр Лукашенко

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