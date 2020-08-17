Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

По утверждению президента Белоруссии, на это предложение ему ответили отказом

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) заявил, что в воскресенье предлагал своим политическим оппонентам провести пересчет голосов на выборах, но те отказались.

В понедельник белорусский ЦИК официально отказал в проведении пересчета голосов и проведении повторных выборов на отдельных участках. Лукашенко утверждает, что его противники требуют проведения новых выборов.

"Мне уже предложили посчитать голоса из камеры... Пусть скажут, где, на каких участках? Вечером им предложили пересчитать. Мне передают люди: "Слушайте, а уже это неактуально считать". А что надо? Новые выборы", - сказал Лукашенко в ходе встречи с рабочими МЗКТ. Слова главы государства прозвучали в эфире телеканала "Беларусь-1".

Лукашенко также заверил рабочих, что кандидат в президенты Светлана Тихановская не будет проводить повторные выборы и останется управлять страной под руководством супруга Сергея Тихановского, который с конца мая находится под стражей.

"Победила. Что будет следующим ее (Тихановской - ИФ) шагом? Вот подумайте. Они же сказали - выпустить политзаключенных. Почему? Там же Сережа сидит (Сергей Тихановский - ИФ). Выйдет Сережа оттуда и никаких повторных выборов не будет. Рулить будет он, она будет зачитывать. Ну что мы - идиоты, этого не понимаем?" - сказал Лукашенко.

Кроме того, он заявил, что Тихановская не выпустит из тюрьмы и бывшего претендента на пост президента Виктора Бабарико.

"И даже Витьку Бабарико никто не выпустит, потому что он уже потом им будет мешать", - утверждает Лукашенко.

Он с обидой упрекнул присутствующих, что "ради нее (Тихановской - ИФ) готовы бросить первого президента". Один из рабочих отметил, что президенты должны меняться, как и рабочие - "смену отработал и ушел". На это Лукашенко ответил: "Если президент будет у вас посменно работать, труба вам".

Кроме того, глава государства выразил уверенность, что следующий президент Белоруссии не продержится на своем посту дольше двух-трех лет.

"Политику хотите? Пожалуйста! Я не против. Но закон толпы... Пожалуйста, идите. Но там президент не будет вас гладить по плечу. Если я уйду, вы и следующему будете кричать "Уходи!" И рано - через два-три года", - заявил Лукашенко.

Он предложил присутствовавшим на встрече думать "не айфоном-телефоном, а мозгами". Он предупредил, что никто никого уговаривать не будет, но "если вы переступите рубеж, если вывалите на улицы - ответите".

Также во время визита на МЗКТ президент рассказал о готовности изменить Конституцию и сложить свои полномочия в соответствии с новой Конституцией. "Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой (Конституции - ИФ). Идет работа над третьим вариантом", - отметил он.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. В соответствии с официальными результатами, Лукашенко, который занимает пост президента с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Задержано около 7 тыс. человек, несколько сотен пострадали, один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. По информации СМИ, о местонахождении порядка 80 человек задержанных на акциях до сих пор ничего не известно.