Совершено покушение на главу МВД Южной Осетии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Вечером 17 августа неизвестные обстреляли служебную "Ниву" главы МВД Южной Осетии Игоря Наниева. По факту Генпрокуратура возбудила уголовное дело, сообщил начальник следственного управления надзорного ведомства Коста Джиоев.

По его словам, автомобиль был обстрелян в центре Цхинвала, когда министр ехал домой с работы. Никто не пострадал.

"В северной части Цхинвала вблизи микрорайона Московский из заброшенного дома была обстреляна машина министра из огнестрельного оружия, есть попадания в машину", - сказал Джиоев.

Дело завели по статьям российского Уголовного кодекса о покушении на жизнь государственного деятеля и незаконноем обороте оружия (статьи 277 и 222 УК). передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, сказал он.

В Цхинвале накануне был объявлен план "Перехват".