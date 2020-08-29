Президент Южной Осетии принял отставку главы правительства

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов принял отставку премьер-министра республики Эрика Пухаева, который накануне написал заявление об уходе на фоне требований собравшихся на митинг граждан.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе президента, указ об отставке Пухаева подписан в субботу, исполняющим обязанности на время формирования нового состава правительства назначен вице-премьер Геннадий Бекоев. Правительству Южной Осетии поручено исполнять свои обязанности до того момента, когда будет утвержден новый состав кабинета министров.

В пятницу на центральной площади Цхинвала собрались сотни человек после распространения информации о смерти молодого жителя, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева. К собравшимся гражданам вышел президент Бибилов, сообщивший об отстранении от должности главы МВД. Глава государства обещал объективного расследования смерти молодого человека.

Затем депутаты собрались на экстренное собрание с требованием отставки правительства и генерального прокурора республики, было принято решение созвать сессию. Экстренная сессия не состоялась в связи с отсутствием кворума. Позже Пухаев заявил, что принял решение уйти в отставку.

В субботу депутаты вновь собрались на экстренную сессию.