Из Мали поступили сообщения о возможной попытке военного мятежа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Группа военных, вероятно, пытается поднять мятеж в Мали, сообщают во вторник африканские СМИ.

Так, из страны поступают сообщения, согласно которым военнослужащие удерживают в заложниках министра экономики и финансов Абдулайе Даффе, председателя парламента страны Муссу Тимбине и нескольких военачальников.

В свою очередь, ряд европейских СМИ сообщил о звуках стрельбы, раздающихся в районе военной базы в 15 км от столицы Мали - Бамако.