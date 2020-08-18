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Из Мали поступили сообщения о возможной попытке военного мятежа

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Группа военных, вероятно, пытается поднять мятеж в Мали, сообщают во вторник африканские СМИ.

Так, из страны поступают сообщения, согласно которым военнослужащие удерживают в заложниках министра экономики и финансов Абдулайе Даффе, председателя парламента страны Муссу Тимбине и нескольких военачальников.

В свою очередь, ряд европейских СМИ сообщил о звуках стрельбы, раздающихся в районе военной базы в 15 км от столицы Мали - Бамако.

Мали Бамако Абдулайе Даффе Мусса Тимбине

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