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Мятежники призвали президента Мали побыстрее покинуть страну

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта должен 18 августа покинуть страну, если не хочет силового решения проблемы, сообщает малийский новостной портал Bamada со ссылкой на поднявших мятеж военных.

Если глава государства не уедет за рубеж до 14:00 по местному времени (17:00 мск), поднявшие мятеж военнослужащие грозят взять штурмом его резиденцию.

Вместе с тем, пока что неясно, сколько военных вовлечены в попытку мятежа.

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По данным некоторых африканских СМИ, военнослужащие удерживают в заложниках министра экономики и финансов Абдулайе Даффе, председателя парламента страны Муссу Тимбине и нескольких военачальников.

В свою очередь, ряд европейских СМИ сообщил о звуках стрельбы, раздававшихся в районе военной базы в 15 км от столицы Мали - Бамако.

Власти Мали пока никак не комментируют все эту информацию. Более того, в африканских СМИ появились сообщения, что президент страны Ибрагим Бубакар Кейта укрылся на территории миссии ООН в Бамако.

В последние недели в Мали проходили акции протеста против Кейты и его премьера - Бубу Сиссе.

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