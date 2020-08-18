Военная авиация Белоруссии начала облеты в рамках охраны госграницы

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Министерство обороны Белоруссии проинформировало о выполнении плановых полетов военной авиации для охраны госграницы республики.

"Выполняются плановые полеты авиации в рамках охраны государственной границы в воздушном пространстве. Полеты выполняют летчики 50-й смешанной авиабазы (на Ан-26), 116-й штурмовой авиабазы (на Як-130), 61-й истребительной авиабазы (на Су-30СМ). Летчики 116-й ШАБ и 50-й САБ в ходе летно-тактических упражнений отработают совместные действия в составе пар самолетов", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, сообщается о запланированных боевых стрельбах ЗРК.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что подразделения армии республики на западной границе приведены в полную боевую готовность.

По его мнению, присутствует скоординированная внешняя угроза в отношении Белоруссии. Президента цитирует госагентство БелТА.

"Мы отреагировали на это и развернули боевые подразделения нашей армии на западных рубежах нашей границы, привели их в полную боевую готовность. Министр обороны мне доложил, что все это исполнено и соответствующие части сегодня готовы к выполнению своих обязательств", - заявил Лукашенко на совещании в Совбезе страны.

При этом Лукашенко высказал сожаление о том, что часть сил спецназначения ему пришлось задействовать для подавления внутренних протестов.

Лукашенко объяснил приведение армии в боевую готовность высказываниями неназванных "представителей иностранных государств".