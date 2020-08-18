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Погранкомитет Белоруссии подтвердил "внимательное отношение" к иностранцам

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Госпогранкомитет (ГПК) Беларуси подтвердил, что на фоне складывающейся в Беларуси ситуации сохраняется "очень внимательное отношение" к иностранцам, которые хотят въехать на территорию республики.

"Сегодня ситуация на границе спокойная, все пункты пропуска работают. Но в связи со сложившейся ситуацией из-за электоральной кампании сохраняется очень внимательное отношение к гражданам иностранных государств, которые хотели бы въехать на территорию Республики Беларусь", - сказал агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель ГПК Антон Бычковский, комментируя сообщения в телеграм-каналах об отказе во въезде порядка 20 иностранцам в аэропорту Минск.

"Если иностранные граждане не могут или затрудняются подтвердить цели своего визита в Беларусь, то к ним могут возникнуть дополнительные вопросы. Если они не смогут ответить и на эти вопросы, то им будет отказано во въезде", - пояснил Бычковский. Он пояснил, что отказ во въезде выносится на основании ст.30 закона Беларуси "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь".

Он напомнил, что об усилении погранконтроля ГПК сообщал накануне проведения президентских выборов. "Это нормальная международная практика, когда контроль за въездом в страну усиливается в период важных социальных и политических кампаний", - добавил представитель ГПК.

Как сообщалось, президентские выборы состоялись в Беларуси 9 августа, с тех пор продолжаются массовые акции протеста. В ходе силового разгона акций 9-11 августа власти применяли спецсредства, были задержаны более 6,7 тыс. человек, несколько сот госпитализированы.

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