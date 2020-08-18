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Начата финальная фаза испытаний китайской вакцины от COVID-19

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Заключительная стадия испытаний вакцины против COVID-19 китайского производства началась в Пакистане, сообщили в пакистанском Национальном институте здравоохранения.

В заявлении института отмечается, что речь идет о первой в истории страны заключительной стадии клинического испытания какой-либо вакцины. Оно проводится в нескольких медицинских учреждениях в разных городах страны, в том числе и в крупной столичной больнице The Indus Hospital.

Вакцина, которую испытывают в Пакистане, разработана китайской компанией CanSinoBio и пекинским Институтом биотехнологии.

Согласно статистическим данным, в Пакистане от осложнений, вызванных заражением коронавирусом, с начала эпидемии скончались более 6 тыс. человек.

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