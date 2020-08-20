Мексика захотела испытывать российскую вакцину от COVID-19

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна интересуется участием в заключительной фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса COVID-19.

Эбрард поблагодарил посла РФ Виктора Коронелли за визит в свое министерство и сказал, что они обсудили вакцину "Спутник V". Мексика надеется, что благодаря участию в испытаниях сможет получить вакцину в более короткие сроки.

К третьей фазе испытаний подошли дочерняя компания Johnson & Johnson's и Китай. Китайскую вакцину испытают в России.