Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:58Заразились
на 19.08В России 937 321+4 828В мире 22 136 954+255 096

Мексика захотела испытывать российскую вакцину от COVID-19

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна интересуется участием в заключительной фазе клинических испытаний российской вакцины от коронавируса COVID-19.

Эбрард поблагодарил посла РФ Виктора Коронелли за визит в свое министерство и сказал, что они обсудили вакцину "Спутник V". Мексика надеется, что благодаря участию в испытаниях сможет получить вакцину в более короткие сроки.

К третьей фазе испытаний подошли дочерняя компания Johnson & Johnson's и Китай. Китайскую вакцину испытают в России.

Россия Мексика коронавирус COVID-19

Новости по теме

Новости

Россия вышла на стопроцентное исполнение сделки ОПЕК+

Что произошло за день: среда, 19 августа

Эксперт счел увиденные с МКС неопознанные объекты космическим мусором

Эксперт счел увиденные с МКС неопознанные объекты космическим мусором
Задержание "вагнеровцев" в Белоруссии

У РФ появились доказательства причастности Киева к истории с "вагнеровцами"

Минпросвещения предложило отменить педагогическую экспертизу законопроектов

Российский космонавт с МКС запечатлел на видео пять НЛО над Землей

Сотни узбекских мигрантов собрались на самарской станции Кинель

Сотни узбекских мигрантов собрались на самарской станции Кинель

В Кремле заявили о вмешательстве извне в дела Белоруссии

Уволенный Дегтяревым глава хабаровского Минтранса задержан за взятку

Уволенный Дегтяревым глава хабаровского Минтранса задержан за взятку

Рыбопромышленники пожаловались Минсельхозу на новые претензии ФСБ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');