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В СБ ООН обсудили ситуацию в Белоруссии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Эстония как непостоянный член Совета безопасности ООН и США инициировали обсуждение в СБ ООН ситуации в Белоруссии.

"Сегодня, 18 августа, по инициативе Эстонии и США в Совете безопасности ООН был рассмотрен вопрос о ситуации в Белоруссии и ее воздействии на мир и безопасность в Европе", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии.

Представлявший Эстонию глава МИД Урмас Рейнсалу (Urmas Reinsalu) высказал в своем выступлении глубокую озабоченность чрезмерным применением силы властями Белоруссии в отношении мирных митингующих.

По словам Рейнсалу, настало время поднять этот вопрос на заседании Совета безопасности ООН. "Совет безопасности обязан предотвращать насильственные конфликты. Поэтому раннее предостережение и усиление информированности является нашим долгом", - считает глава МИД.

По его словам, в Белоруссии "итоги выборов фальсифицированы, независимых наблюдателей на них не было". "Мы видели в ряде государств мира, что происходит, когда свободные и честные выборы проваливаются и не принимается во внимание оправданное недовольство людей", - подчеркнул эстонский министр.

Рейнсалу отметил, что "любое внешнее вмешательство в Белоруссии угрожает миру и безопасности как в самой Белоруссии, так и шире, в регионе". Он предложил, чтобы представитель ООН выступал в Совбезе регулярно с обзорами о ситуации в этой стране.

"Эстония продолжит внимательно наблюдать за происходящим в Белоруссии и при необходимости различными и самыми подходящими способами будет поддерживать внимание Совета безопасности", - пообещал Рейнсмалу.

Во вторник правительство Эстонии выступило с заявлением, в котором не признало результатов президентских выборов в Белоруссии и отметило, что Александр Лукашенко лишился своего мандата из-за фальсификации результатов президентских выборов. Таллин призвал провести в Белоруссии новые выборы.

О намерении поднять вопрос о Белоруссии в понедельник, 17 августа, сообщила президент Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) после видеоконференции с главами Латвии Эгилсом Левитсом (Egils Levits), Литвы Гитанасом Науседой (Gitanas Nauseda) и Польши Анджеем Дудой (Andrzej Duda).

Эстония США ООН Урмас Рейнсалу Белоруссия Александр Лукашенко

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