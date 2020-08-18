В СБ ООН во вторник пройдет закрытая дискуссия по Белоруссии

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты и Эстония запросили обсуждение в Совете Безопасности ООН во вторник ситуации в Белоруссии, сообщил "Интерфаксу" источник в штаб-квартире Организации.

"США и Эстония запросили сегодня обсуждение ситуации в Белоруссии в рамках раздела "разное", - сказал собеседник агентства.

По его словам, дискуссия пройдет в закрытом формате после заседания СБ по ситуации в Йемене.

Ранее во вторник стало известно, что о ситуации в Белоруссии высказался американский президент Дональд Трамп: по его словам, в республике "похоже, не слишком много демократии". Он также пообещал, что Вашингтон обсудит белорусский вопрос с Россией "в подходящее время".

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Один человек погиб на акции протеста, один - после задержания. К настоящему времени часть задержанных освобождена.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.