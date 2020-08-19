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Лукашенко заявил об активизации работы над новой редакцией Конституции

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко призывает осуществлять все перемены в стране в рамках законодательства и правового поля, заявляет о готовности активизировать работу над новой редакцией Конституции.

"Еще раз повторю: если кто-то думает и хочет перемен, то они должны быть в рамках закона. Перемены всякие должны быть прописаны в Конституции. И эта работа продолжается. Она будет активизирована", - сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности в среду. Его цитирует госагентство БелТА.

Он также выразил мнение, что действующая власть имеет поддержку у значительной части населения. "Хочу еще раз подчеркнуть: если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибаетесь. И хочу сказать, что власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем. Мы свой путь пройдем так, как это следует", - заявил Лукашенко.

"Власть не находится в одиночестве. Мы абсолютно не одни", - сказал он. Лукашенко отметил, что в некоторых городах накануне состоялись митинги в поддержку действующей власти, "в которых приняли участие около 100 тысяч белорусских граждан". "Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию", - сказал он.

Лукашенко также назвал координационный совет оппозиции "черной сотней" и подчеркнул, что "в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди". "Метлы и лопаты у нас есть. Мы обеспечим", - заявил он.

Ранее Лукашенко заявил, что он допускает возможность проведения выборов главы государства, которых требует оппозиция, после принятия новой Конституции.

Между тем координационный совет белорусской оппозиции запланировал на среду первое заседание для обсуждения времени проведения новых президентских выборов.

С 9 августа в Белоруссии проходят акции протеста несогласных с результатами голосования на президентских выборах и с применением насилия по отношению к протестующим.

Белоруссия Александр Лукашенко

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