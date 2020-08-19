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Лукашенко обвинил Запад в финансировании белорусских протестов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Александр Лукашенко заявил, что Запад финансирует протесты в Белоруссии и пообещал этим заняться. Как передает "БелТА", он сказал это на заседании Совета безопасности.

"Западные государства уже напрямую, не скрывая, в открытую заявляют о сборе средств и направлении их в Беларусь. Мы это видим, - сказал он. - Конечно, мы не можем отследить все средства, которые сюда поступают. Потому что очень много средств поступают наличными. Но мы это знаем и на этом вопросе сконцентрируемся".

"Те, кто сегодня, особенно за рубежом - это уже явно видно - шашки точит, получит серьезный отпор. Это не голословно. Уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом", - пообещал президент.

По его словам, в Минске не принимают предложения руководителей западных стран начать переговоры, поскольку те "в это время продолжают гнуть свою линию". Комментируя предстоящую встречу по Белоруссии руководителей государств и правительств Евросоюза, Лукашенко им посоветовал, "прежде чем тыкать пальцем в нас, внести в повестку дня своих совещаний вопросы "желтых жилетов" во Франции, ужасных беспорядков в США", а также обсудить "протесты против коронавирусной изоляции в Германии".

"Я намекаю на то, что очень много проблем у них. И не надо сегодня кивать на Беларусь, чтобы отвести внимание от тех проблем, которые бытуют во Франции, США, Германии и так далее", - подчеркнул он.

Лукашенко также заверил, что в Белоруссии нет ни одного иностранного военного.

"Еще одна проблема - это фейки. Открытое вранье в интернете: иностранные войска в Беларуси, техника из Российской Федерации в Беларуси. Вы, наверное, уже это видели, когда эти фейки раскручиваются. Берут колонну военной техники - неизвестно когда, неизвестно чья, неизвестно на какой дороге, но надо сказать, что они с российской границы в Оршу двигаются", - отметил он (цитата по "БелТА"). По его словам, авторы записи не поняли, что это белорусские бронетранспортеры, а не российские. Эта техника направлялась к западной границе Белоруссии.

18 августа президент объявил, что после некоторых заявлений представителей иностранных государств он увидел скоординированную внешнюю угрозу в отношении Белоруссии и привел в полную боевую готовность армейские подразделения на западной границе.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Александр Лукашенко Белоруссия Совет Безопасности Польша

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