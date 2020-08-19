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Лукашенко поручил военным следить за войсками НАТО в Польше и Литве

Лукашенко поручил военным следить за войсками НАТО в Польше и Литве
Фото: Reuters

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Минобороны республики отслеживать передвижение войск НАТО на территории соседних Польши и Литвы.

"Министерству обороны особое внимание следует уделить передвижению войск НАТО на территории Польши и Литвы. Мы должны отслеживать направления их движения и их замыслы", - сказал Лукашенко на заседании Совета безопасности в среду. Его цитирует госагентство БелТА.

При этом, заметил он, "в настоящий момент мы все эти замыслы видим", но "особо нас это не напрягает". "Но отдельные факты, особенно на гродненском направлении, заставляют задуматься. Поэтому нам обязательно надо предпринять меры и не стесняться выводить наши Вооруженные силы и технику на направления их передвижения", - добавил президент.

"То есть надо контролировать эти вопросы. Особенно в Гродно, в гродненском направлении. Потому что уж очень большое желание там дестабилизировать обстановку, еще больше, чем в Минске", - считает Лукашенко.

Белорусский президент также поручил МИД республики предупредить глав западных стран, что "барабанить гусеницами на границе с Беларусью, проводить сейчас учения контрпродуктивно". "Они это должны понимать, и они будут за это отвечать, если что случится", - заявил Лукашенко.

Белорусский лидер также поручил МИД довести до руководителей западных государств точку зрения официального Минска по ситуации, складывающейся в настоящее время в стране.

"Им просто надо рассказывать, что происходит в Беларуси. Чтобы эту информацию получили и Меркель, и Макрон, и Дуда, и Науседа, и другие, и Зеленский. Чтобы они знали, что происходит в Беларуси, официальную точку зрения", - сказал Лукашенко.

"И предупредить их (не стесняться) об ответственности за разжигание беспорядков. Финансирование беспорядков - это и есть разжигание. И мы видим сегодня, что это финансирование продолжается", - добавил он.

Белоруссия Александр Лукашенко НАТО Польша Литва

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