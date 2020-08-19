Лукашенко поручил КГБ выявить организаторов беспорядков

Журналистам он поручил разъяснять вредность идей оппозиции

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил Комитету госбезопасности выявить организаторов уличных беспорядков и пресекать их действия. Об этом говорится в списке распоряжений, которые он дал по итогам заседания Совета безопасности, передает "БелТА".

Также он поручил КГБ вскрывать каналы финансирования беспорядков. На заседании он заявил, что оппозицию финансируют западные страны, не скрывая этого.

От МВД президент потребовал не допускать беспорядков в стране, и особенно в Минске.

"В Минске не должно быть больше никаких беспорядков. Люди устали, люди требуют мира и тишины", - объяснил он.

По его словам, люди привыкли жить в спокойной стране, и эту спокойную страну им нужно вернуть, хотя, с другой стороны, "и хорошо, что белорусы почувствовали, что они могут потерять", передает "БелТА".

СМИ он поручил "разъяснять, рассказывать, предупреждать людей, что программы этой "черной сотни" - путь в пропасть к уничтожению Беларуси как суверенного и независимого государства". Он добавил, что оппозиция толкает Белоруссию "к столкновению с исторически братским нам народом - русскими, россиянами", а этого допустить нельзя.

"Черной сотней" он назвал координационный совет, который оппозиция сформировала для трансфера власти.

Ранее президент уже говорил, что оппозиция намерена вывести страну из Союзного государства с Россией, ОДКБ и ликвидировать российские военные объекты. Член президиума координационного совета Мария Колесникова это отрицает. По ее словам, в случае прихода власти оппозиция сохранит приверженность международным договоренностям Белоруссии.