Меркель рассказала об отказе Лукашенко разговаривать с ней

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в среду, что лично пыталась поговорить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает Bloomberg.

По итогам внеочередного саммита ЕС, посвященного ситуации в Белоруссии, Меркель сообщила журналистам, что просила Лукашенко о телефонном разговоре, однако тот отказался ответить на звонок. В связи с этим канцлер ФРГ заявила, что не может выступать посредником в урегулировании ситуации в стране.

"Я не вижу возможности для посредничества прямо сейчас, я не смогла связаться с Лукашенко, а выступить посредником можно только в том случае, если все стороны находятся в контакте", - заявила Меркель журналистам в Брюсселе.

Также она заявила, что обстановка в Белоруссии ухудшится, если в ситуацию в стране вмешается Россия.

Кроме того, Меркель объявила, что прошедшие в Белоруссии президентские выборы нельзя считать действительными. "ОБСЕ может сыграть важную роль в диалоге по Белоруссии", - также сказала она.

По мнению Меркель, выборы в Белоруссии нельзя считать свободными и честными. Она добавила, что лиц, задержанных в ходе акций протеста в Белоруссии, следует отпустить немедленно без всяких условий.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.