Лукашенко не брал трубку на звонки Меркель и Макрона

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в первую очередь пытались связаться с российским лидером Владимиром Путиным, чтобы выяснить ситуацию в Белоруссии, поскольку этой страны президент Александр Лукашенко не брал телефонную трубку для разговора с ними.

"Насколько я знаю, они звонили не только президенту РФ. Просьбы о телефонных переговорах от обоих европейских лидеров были направлены также в Минск Александру Лукашенко, который не ответил и не взял трубку", - привели в среду слова премьер-министра Эстонии Юри Ратаса радионовости телерадиовещания ERR.

"Россия в вопросах, касающихся Белоруссии, и в целом в этом регионе играет важную роль - это факт. Это так и есть. И то предложение, с которым выступили и канцлер Германии Ангела Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон - это найти способ разрешения ситуации в Белоруссии, чтобы там состоялись свободные демократические выборы. В присутствии международных наблюдателей", - сказал Ратас.

"Но, как известно, Лукашенко от этого отказался", - добавил эстонский премьер.