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Коллектив минского радио "Столица" увольняется в знак протеста

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Почти весь коллектив белорусского радио "Столица" увольняется, сообщил ведущий радио Валерий Кондратьев изданию "Наша нива".

"С понедельника (17 августа - ИФ) сотрудники радио поддержали общенациональную забастовку. С самого утра в эфир не вышла ни одна развлекательная программа. Только новости спорта и прогноз погоды. Во вторник было сказано, что нас увольняют по статье, на что сотрудники согласились, чтобы их так уволили", - рассказал Кондратьев.

По его словам, вечером того же дня руководство радио предложило выходить в эфир без новостей и развлекательного контента. "Сегодня почти всем коллективом было принято решение написать заявления об увольнении, что мы и сделали", - добавил Кондратьев.

Он сообщил, что увольняются 11 человек, в том числе директор радиостанции, заместитель директора и музыкальный редактор.

Что дальше будет с каналом, Кондратьев не знает. "Возможно будет изменен формат, или частоту займет Первый национальный канал белорусского радио", - предположил он.

В Белоруссии уже больше недели продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек, трое человек, по официальным данным, погибли. К настоящему времени часть задержанных освобождена. С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.

В понедельник, 17 августа, Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции.

Белоруссия Минск Валерий Кондратьев

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