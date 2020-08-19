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Минздрав Белоруссии подтвердил гибель участника акций протеста в Бресте

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения Белоруссии подтвердило смерть третьего пострадавшего на акциях протеста.

"С прискорбием сообщаем, что 19 августа скончался гражданин республики Беларусь Геннадий Шутов", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграмм-канале ведомства.

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Отмечается, что 13 августа он был переведен в тяжелом состоянии на лечение из Брестской областной больницы скорой медицинской помощи в госпиталь Министерства обороны. Вечером 18 августа состояние пациента резко ухудшилось. Несмотря на все усилия врачей, его не удалось спасти.

Ранее белорусские СМИ сообщили со ссылкой на дочь 43-летнего Шутова Людмилу, что "у отца огнестрельная травма, повреждения мозга тяжелые и обширные, врачи не дают никакого прогноза". Однако официального подтверждения или опровержения данной информации со стороны правоохранительных органов нет.

В период 9-11 августа силовики проводили жесткий разгон протестных акций в Минске и других городах Белоруссии, в том числе в Бресте, где происходили стычки горожан с милицией.

Официально была подтверждена гибель одного человека на акции в Минске. Также официально была подтверждена смерть 25-летнего жителя Гомеля, которые скончался после многочасового пребывания в автозаке. Сообщалось также, что в Минске при наезде Renault погиб 19-летний участник акции протеста.

Столкновения в Бресте

Ранее в официальном сообщении МВД подтверждалось использование сотрудниками милиции табельного оружия "на поражение" в Бресте вечером 11 августа. "В Бресте на сотрудников милиции напала группа агрессивно настроенных граждан с арматурой в руках. Предупредительные выстрелы вверх их не остановили. Для защиты жизни и здоровья сотрудников оружие было применено на поражение. Один из нападавших ранен", - говорилось в сообщении МВД.

9-11 августа в "скорую помощь" и больницы Бреста обратились около 100 человек с ушибами мягких тканей, травмами рук и ног, грудной клетки, живота. Были госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции.

Пытки над задержанными

С 9 августа поступала информация о многочисленных случаях жестокого обращения и пыток задержанных в милиции, изоляторах временного содержания. По данным Следственного комитета, более 600 человек уже обратились с заявлениями о получении телесных повреждений при задержании сотрудниками правоохранительных органов, и около 100 человек – о получении телесных повреждений в местах временного содержания. Кроме того, в следственные органы поступило 124 заявления и сообщения о насильственных действиях протестующих в отношении сотрудников правоохранительных органов.

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