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Топ-менеджер NBCUniversal уволился из-за сокрытия романа с актрисой

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Американская медиакомпания NBCUniversal сообщила, что заместитель председателя ее правления Рон Мейер ушел в отставку после того, как стало известно, что он заплатил женщине, с которой несколько лет назад вступил во взаимоотношения, чтобы скрыть информацию об их романе.

В сообщении главного исполнительного директора NBCUniversal Джеффа Шелла говорится, что Мейер "действовал таким образом, который мы считаем не соответствующим политике и ценностям нашей компании". По его словам, Мейер сообщил о ситуации на прошлой неделе.

Мейер, который провел в NBCUniversal 25 лет, сообщил, что несколько лет назад у него был непродолжительный роман с женщиной, которая выдвинула против него ложные обвинения. По его словам, он выплатил ей денежные средства под угрозой.

"Я раскрываю эту информацию, потому что о соглашении узнали другие стороны, которые непрерывно пытались заставить меня им заплатить, в противном случае намереваясь оклеветать NBCUniversal, которая не имеет к ситуации никакого отношения, и опубликовать лживые обвинения касательно меня", - говорится в сообщении Мейера.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что Мейер вступил во взаимоотношения с актрисой Шарлотт Кирк восемь лет назад, когда ему было около 67 лет, а ей - около 20. В тот период Мейер не уведомил своего работодателя об отношениях с Кирк или о заключенном с ней соглашении. О романе Мейера с Кирк ранее сообщали издания Variety и Hollywood Reporter.

Мейер оставался одной из наиболее влиятельных фигур в Голливуде на протяжении более 40 лет. В 1975 году он ушел из агентства по поиску талантов William Morris Agency и стал сооснователем агентства Creative Artists Agency.

После продолжительной карьеры в качестве агента Мейер получил должность в студии Universal в 1995 году. В 2013 году он занял пост вице-председателя в материнской компании NBCUniversal.

США NBCUniversal Рон Мейер

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