Премьер Литвы пообещал Тихановской помощь с выборами в Белоруссии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис встретился с кандидатом от оппозиции на прошедших в Белоруссии президентских выборах Светланой Тихановской.

"Я заверил Светлану, что правительство Литвы вместе с Латвией, Польшей и Эстонией будет делать все, чтобы в Беларуси прошли свободные и честные выборы, а ее дети смогли как можно скорее обнять своего отца на свободе", - написал Сквернялис на своей странице в фейсбуке в четверг.

Пресс-секретарь литовского премьера Томас Бержинскас сообщила агентству BNS, что встреча состоялась в здании правительства Литвы.

11 августа стало известно, что Тихановская покинула Белоруссию и в настоящий момент находится в Литве. Там она некоторое время провела в самоизоляции, затем был проведен тест на коронавирус, который оказался отрицательным.

Белорусская оппозиция на этой неделе сформировала координационный совет по транзиту власти во главе с Тихановской.

В Белоруссии после президентских выборов, прошедших 9 августа, продолжаются массовые акции протеста несогласных с объявленными ЦИК республики результатами, согласно которым победил Лукашенко, занимающий пост главы государства с 1994 года. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за действующего главу государства проголосовали 80,1% избирателей, за Тихановскую - 10,1%.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских промпредприятиях.