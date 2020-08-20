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Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши

Валерий Цепкало встретился с главой МИД Польши
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало
Фото: Reuters

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало встретился в Варшаве с министром иностранных дел Польши Яцеком Чапутовичем, сообщил политик в твиттере.

"Насыщенный первый день в Варшаве. Состоялся визит в министерство иностранных дел Польши. Глава польской дипломатии Яцек Чапутович отметил, что вид столицы Беларуси и многих других городов, где тысячи людей протестуют против фальсификации результатов выборов, показывает, что наш народ полон решимости и желает добиться мирных перемен", - говорится в сообщении Цепкало.

Политик сообщил, что выразил благодарность Польше за поддержку гражданского общества, независимых СМИ, "прежде всего, за готовность помочь репрессированным и пострадавшим во время недавних демонстраций в Беларуси". "В дополнение к существующей поддержке в этом отношении, новые рамки помощи будут изложены в "Плане солидарности с Беларусью", о котором недавно объявил премьер-министр Матеуш Моравецкий", - отметил Цепкало.

Также, по словам политика, на встрече обсуждалось создание польско-американского фонда для финансовой и юридической поддержки гражданского общества в Белоруссии, в частности тех, кто был ранен во время протестов или бастует на предприятиях.

14 июля Центризбирком Белоруссии не зарегистрировал Цепкало кандидатом в президенты, объяснив решение нехваткой достоверных подписей избирателей за его выдвижение. Цепкало обжаловал отказ в регистрации в Верховном суде, но тот отклонил жалобу.

24 июля Цепкало уехал в Москву с детьми из-за опасения быть задержанным, а 2 августа стало известно, что политик переехал в Киев. Там 12 августа он заявил о создании "Фронта национального спасения Республики Беларусь". Позже Цепкало сообщил о планах посетить Польшу.

В середине августа стало известно, что в отношении Цепкало в Белоруссии возбуждено уголовное дело о получении взятки, он объявлен в розыск в Белоруссии и России.

Польша Валерий Цепкало

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