Член совета белорусской оппозиции Знак вызван в Следственный комитет

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Члена президиума координационного совета белорусской оппозиции, юриста Максима Знака вызвали в Следственный комитет, сообщила пресс-служба совета.

В сообщении пресс-службы говорится, что он должен явиться к следователям 21 августа в 10:00 для дачи пояснений по возбужденному уголовному делу. Сам Знак подтвердил "Интерфаксу" эту информацию. "Мне позвонили и пригласили на беседу. Никакой повестки нет. Процессуальный статус - свидетель. Беседа по уголовному делу по факту образования совета", - сказал юрист.

Он собирается отправиться в СК в сопровождении адвоката. "Надеюсь не арестуют. Свидетелей не арестовывают. Однако я сам юрист и знаю, что без адвоката ходить туда нельзя", - сказал Знак.

Генпрокурор Белоруссии Александр Конюк в четверг заявил, что деятельность Координационного совета оппозиции является антиконституционной и направлена на захват власти. В связи с созданием совета возбуждено уголовное дело о призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии (ст. 361 Уголовного кодекса). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

В Белоруссии уже более 10 дней продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую - 10,12%.

Всего в ходе акций протеста были задержаны около 7 тыс. человек. Три человека погибли. К настоящему времени большую часть задержанных освободили.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.

Лукашенко допустил возможность проведения новых выборов главы государства после принятия новой Конституции. Созданный оппозицией координационный совет он назвал "черной сотней".

Между тем накануне Координационный совет оппозиции сформировал президиум. В него вошли Светлана Алексиевич (нобелевский лауреат по литературе), Лилия Власова (международный медиатор), Сергей Дылевский (представитель стачкома МТЗ), Максим Знак (юрист), Ольга Ковалькова (доверенное лицо Тихановской), Мария Колесникова (координатор штаба Виктора Бабарико), Павел Латушко (экс-директор Купаловского театра).