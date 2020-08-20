Президент Абхазии потребовал наказать виновных в хищении российских средств

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Денежные средства, поступавшие из России в Абхазию на реализацию инвестиционных программ социально-экономического развития страны, значительно расхищались, заявил президент республики Аслан Бжания.

На рабочем совещании в Сухуме по реализации инвестиционной программы глава Абхазии после отчета министра экономики Кристины Озган заявил о необходимости использовать российское финансирование максимально эффективно.

"Вы должны придавать реализации проектов серьезное значение и использовать средства РФ с максимальным эффектом. Мы имеем информацию об огромном количестве нарушений и хищений средств в прошлые годы. И в ближайшее время мы озвучим всю информацию", - пообещал президент республики.

Озган заявила, что при строительстве объектов в рамках инвестпрограммы проектная документация почти во всех случаях оказалась плохого качества, в ней часто отсутствуют важные составляющие.

Бжания заявил, что за ошибки, совершенные на стадии проектирования, виновных необходимо наказывать. "За это нужно привлекать к ответственности. Получается, что средства израсходовали впустую. Необходимо обезопасить государство от таких ошибок. Нужно создать соответствующий нормативный акт или добавить в Уголовный кодекс статью - административное взыскание, чтобы люди понимали, что им придется отвечать за недобросовестную работу", - подчеркнул Бжания.

Он отметил, что доверие к абхазской стороне по части строительства со стороны России частично утрачено и его теперь приходится восстанавливать.

"С 2010 по 2020 годы у нас было шесть инвестпрограмм и только две осуществлены в полном объеме. С 2014 года Россия в два раза сократила финансирование по этим программам. На 2015 год планировалось реализовать проектов на более чем 5 млрд рублей, а фактическое исполнение составило 450 млн рублей. Многое придется переделывать и у нас для этого есть людские ресурсы. Нашим гражданам нужен результат, и мы обязаны так работать, чтобы людям жилось легче", - отметил Бжания.

Принимавший участие в совещании премьер-министр Александр Анкваб заверил главу государства, что "качество строительства объектов будет обеспечено, как и реальная стоимость производимых работ".