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Российские инвесторы вложат 10 млрд рублей в развитие курорта Пицунда

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - На курорте Пицунда российские инвесторы построят крупнейший санаторно-курортный объект, объем инвестиций составит порядка 10 млрд рублей, сообщил Абхазскому телевидению президент Абхазии Аслан Бжания.

Он уточнил, что переговоры о строительстве этого объекта дошли до завершающей стадии.

"Контракты будут подписаны до конца этого года, 2022 год требуется для выпуска проектно-сметной документации, и на площадку в конце будущего года строители уже смогут выйти. Это в новейшей истории беспрецедентный проект по своим объемам, там будет около 2 тысяч рабочих мест с очень высокой зарплатой", - пообещал Бжания.

По его словам, инвесторы просят абхазскую сторону тщательно просмотреть законодательство для того, чтобы в нем были предусмотрены существенные преференции. Он отметил, что по прошествии нескольких лет "такой объект будет привлекать большое количество туристов, что даст положительный мультипликативный эффект". "Это - существеннейшее вливание и пополнение нашего бюджета", - считает Бжания.

Кроме того, владельцы Адлерского форелевого хозяйства намерены вложить в аналогичное хозяйство в Гудаутском районе Абхазии около 750 млн рублей. "В результате реконструкции, число рабочих мест в хозяйстве по выращиванию рыбы, увеличится с 20 до 130, а объем производства увеличится в 15 раз", - сказал он.

Еще, по его словам, на стадии подписания контракта находится проект по выращиванию цитрусовых по современным технологиям капельного орошения, который предполагается реализовать в 2022-2023 годах. Примерный объем инвестиций - 1 млрд рублей. В Гальском районе республики реализуется проект по выращиванию голубики, объем инвестиций - до 200 млн рублей, добавил президент.

Абхазия Пицунда Аслан Бжания Адлер Гудаут

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