Работа крупнейшей шахты Эстонии приостановлена из-за коронавируса

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Эстонии из-за вспышки заболеваемости коронавирусом на крупнейшей шахте республики Estonia, входящей в АО Eesti Energia, в пятницу на неделю приостановлена работа, сообщили "Интерфаксу" в службе коммуникации Eesti Energia.

На шахте ведется добыча сланца. "Были сделаны тесты у 18 шахтеров, из них по состоянию на утро 12 показали позитивный результат", - сказали в компании.

"Для предотвращения распространения заболеваемости мы направляем всех работников Eesti Energia на северо-востоке, характер работы которых это позволяет, на удаленную работу. Восстанавливаются все меры по предотвращения заболеваемости, действовавшие весной в период чрезвычайного положения. Логистика сланца продолжит работу, это означает, что угрозы поставкам горючего камня для жизненно важных услуг нет, заводы по производству сланцевого масла и электростанции обеспечены горючим", - сообщил руководитель сланцевого производства Eesti Energia Андрес Вайнола (Andres Vainola).

Впервые вирус у работников компании был зарегистрирован 19 августа. После этого тесты сдали все работавшие с этим шахтером 17 человек. Предприятие выясняет все возможные контактные цепочки и направляет людей на тестирование на коронавирус.

Остановка производства на шахте Estonia затрагивает более 700 человек как в Eesti Energia, так и на предприятиях-партнерах.

АО Eesti Energia примет решения о дальнейших шагах и сообщит о них на будущей неделе.

Госконцерн Eesti Energia объединяет более 20 предприятий.