Лукашенко подтвердил, что пригласил россиян на места бастующих в стране журналистов

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что на место "митингующих" сотрудников Белтелерадиокомпании по его просьбе были приглашены журналисты из России.

"Свято место пусто не бывает. У нас в России работают около 60 тыс. так называемых гастарбайтеров. На разных должностях, даже в политике. Россияне нам претензий не предъявляют", - сказал Лукашенко, общаясь с работниками агрокомбината "Дзержинский" в пятницу. Его цитирует госагентство БелТА.

Он заявил, что вопрос с привлечением российских журналистов возник после того, как некоторые из сотрудников телекомпании "выскочили на улицы и начали митинговать". "Которые выросли на телевизоре, и в основном которых я на руках носил. Они выросли и вдруг поняли, что у них чего-то не хватает", - посетовал Лукашенко. "Некоторые выскочили: работать не будем! Не надо", - сказал он.

"Все равно надо понимать, что тебя нигде не ждут, конкуренция большая. Я попросил россиян: дайте нам две-три группы журналистов на всякий случай. Это шесть или девять человек с самого продвинутого телевидения", - отметил Лукашенко. "И наша молодежь пусть посмотрит, как работают. Слушайте, эти еще две-три группы не приехали, половина тех, которые постились и бегали вокруг Белтелерадиокомпании, - назад. Я говорю: ну ладно, сегодня возьмем назад. Кто завтра уйдет - не принимаем", - продолжил он.

"Нормально, ситуация стабилизировалась. Кто хочет, тот работает. Кто не хочет, тот не работает. А россиян я даже пригласил: дайте мне одну группу в пул президента, чтобы видели, как они работают. И я знаю этих людей. Телевидение нормальное", - сказал Лукашенко.

Ранее о том, что в Белтелерадиокомпании приступили к работе российские журналисты сообщали некоторые ее сотрудники.