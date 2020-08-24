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Задержан сопредседатель стачкома "Беларуськалия"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Белорусская оппозиция сообщила, что задержан сопредседатель стачкома ОАО "Беларуськалий" Анатолий Бокан.

"Он поехал в РОВД для передачи каких-то документов, там его задержали на 3 часа", - передал один из основных телеграм-каналов оппозиции.

Белорусские предприятия начали на прошлой неделе создавать стачкомы для проведения забастовок. Бастующие требуют новых выборов и расследования незаконных задержаний и избиений протестующих. Президент Александр Лукашенко потребовал увольнять бастующих и поручил правительству обеспечить бесперебойную работу всех предприятий.

Лидеров стачкомов начали задерживать. 20 августа был задержан активист стачкома "Беларуськалия" Дмитрий Куделевич. Сообщалось, что он сбежал из здания КГБ через форточку, и, возможно, покинул Белоруссию. В то же день задержали председателя стачкома Минского автомобильного завода Евгения Бохвалова.

24 августа были задержаны член стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, оба входят в координационный совет оппозиции.

Забастовки на заводах в Белоруссии

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Минский завод колесных тягачейРабочие Минского электротехнического завода и Минского тракторного заводаМинский автомобильный заводМинский тракторный заводМинский тракторный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный заводМинский автомобильный заводПредприятие "Гродно Азот"Минский автомобильный завод
Минский завод колесных тягачей
Анатолий Бокан Беларуськалий Дмитрий Куделевич Евгений Бохвалов МТЗ МАЗ

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