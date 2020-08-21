Стороны конфликта в Ливии призвали своих сторонников прекратить огонь
Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Представители обеих сторон конфликта в Ливии призвали своих сторонников соблюдать прекращение огня, сообщает Associated Press.
Соответствующее заявление выпустил председатель базирующегося на востоке страны Агила Салех. Кроме того, о готовности соблюдать режим прекращения огня сообщило и контролирующее районы на западе Ливии Правительство национального согласия (ПНС).
По сообщению европейских СМИ, стороны выразили готовность к организации выборов в Ливии.
Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал намерение сторон конфликта в Ливии прекратить огонь отличной новостью.
"Это отличная новость, именно то, к чему постоянно призывала обе стороны конфликта российская сторона", - сказал Косачев "Интерфаксу".
На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует ПНС, а восток - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара.
Более года ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.
ПНС требует от Хафтара отвести войска от этих городов, предупреждая, что в противном случае может начать военную операцию по взятию Сирта и Альь-Джуфры под свой контроль.