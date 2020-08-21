Стороны конфликта в Ливии призвали своих сторонников прекратить огонь

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Представители обеих сторон конфликта в Ливии призвали своих сторонников соблюдать прекращение огня, сообщает Associated Press.

Соответствующее заявление выпустил председатель базирующегося на востоке страны Агила Салех. Кроме того, о готовности соблюдать режим прекращения огня сообщило и контролирующее районы на западе Ливии Правительство национального согласия (ПНС).

По сообщению европейских СМИ, стороны выразили готовность к организации выборов в Ливии.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал намерение сторон конфликта в Ливии прекратить огонь отличной новостью.

"Это отличная новость, именно то, к чему постоянно призывала обе стороны конфликта российская сторона", - сказал Косачев "Интерфаксу".