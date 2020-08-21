Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:09Заразились
на 21.08В России 946 976+4 870В мире 22 678 483+267 183

Стороны конфликта в Ливии призвали своих сторонников прекратить огонь

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Представители обеих сторон конфликта в Ливии призвали своих сторонников соблюдать прекращение огня, сообщает Associated Press.

Соответствующее заявление выпустил председатель базирующегося на востоке страны Агила Салех. Кроме того, о готовности соблюдать режим прекращения огня сообщило и контролирующее районы на западе Ливии Правительство национального согласия (ПНС).

По сообщению европейских СМИ, стороны выразили готовность к организации выборов в Ливии.

Глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал намерение сторон конфликта в Ливии прекратить огонь отличной новостью.

"Это отличная новость, именно то, к чему постоянно призывала обе стороны конфликта российская сторона", - сказал Косачев "Интерфаксу".

На протяжении нескольких последних лет запад Ливии, включая столицу Триполи, контролирует ПНС, а восток - Ливийская национальная армия (ЛНА) Халифы Хафтара.

Более года ЛНА пыталась взять Триполи. В июне силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде города и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра, которая считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.

ПНС требует от Хафтара отвести войска от этих городов, предупреждая, что в противном случае может начать военную операцию по взятию Сирта и Альь-Джуфры под свой контроль.

Ливия

Новости по теме

Новости

Лукашенко предложил Макрону помочь с проблемой "желтых жилетов"

Лукашенко сообщил о просьбе Тихановской помочь ей уехать

Лукашенко обвинил Запад в планах "отсечь" Гродненскую область

Лукашенко обвинил Запад в планах "отсечь" Гродненскую область

Власти Белоруссии опровергли запрет на снятие валютных вкладов

Навальный попал в больницу

Правительство Германии ждет расследования случившегося с Навальным

Эрдоган велел превратить в мечеть стамбульский монастырь Хора

Эрдоган велел превратить в мечеть стамбульский монастырь Хора

Оппозиционер сбежал из здания белорусского КГБ через форточку

Что случилось этой ночью: пятница, 21 августа

Навальный попал в больницу

ФРГ направила за Навальным самолет

Выборы в США - 2020

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов

Джо Байден официально стал кандидатом в президенты США от демократов
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');